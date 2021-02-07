В Индии уже нашли тела 10 человек, погибших из-за таяния ледника

Последствия схода ледника и наводнения в Индии PTI

К месту стихийного бедствия направили три вертолета

В Индии в результате схода ледника Нанда-Деви погибли по меньшей мере 10 человек, еще 150 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает India Today.

Отмечается, что пропавшими без вести считаются примерно 150 рабочих, работавших на строительстве плотины. Она была повреждена во время наводнения, которое повлекло таяние ледника.

Также на пути следования наводнения были разрушены жилые дома. В результате жителей соседних населенных пунктов эвакуировали в более безопасные районы.

Как сообщает Xinhua, к месту стихийного бедствия направлены три вертолета индийских ВВС: два вертолета Ми-17 и один "Дхрув", которые перебросили в округу Чамоли, где произошло схождение ледника. Также более 600 военнослужащих направляются для проведения спасательных операций. Кроме того, в район перебрасываются несколько бригад спасателей.

Напомним, сегодня, 7 февраля, на севере Индии в штате Уттаракханд сошел ледник, который вызвал масштабный потоп, а примерно сотня человек пропали без вести. Схождение ледника повлекло мощное наводнение на реке Дхаули Ганга.