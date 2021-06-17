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В Индии у больного коронавирусом обнаружили "зеленую плесень" в легких

Фото из открытых источников

Ранее зеленая плесень поражала лишь рептилий

В Индии, где недавно обнаружили новые штаммы коронавируса, зафиксировали первый случай у перенесшего Covid-19 нового грибкового заболевания - "зеленой плесени" в легких. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

По их данным, 34-летний мужчина проходил лечение в больнице последние полтора месяца, его легкие были поражены инфекцией на 90%. Когда житель он вылечился от коронавируса, у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Медики предположили, что у него может быть мукормикоз, или "черную плесень". Но при обследовании обнаружилась "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.

В настоящее время мужчина проходит лечение в одном из медицинских учреждений Мумбаи.

Этот случай - первый, когда зеленым грибком заразился человек, обычно он встречается у рептилий. Любопытно, что это уже четвертый вид грибковой плесени, выявленный у переболевших Covid-19, до этого сообщалось о случаях заражения мукормикозом (черная плесень) и аспергиллезом (белая плесень), заражение желтым грибком.

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Напомним, в Индии, где у выздоровевших от COVID-19 пациентов массово фиксируют случаи смертельного "черного грибка", впервые зафиксировали заражение "желтым грибком".

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировано более 8800 случаев мукормикоза - это инфекция, вызываемая разнообразными видами грибков.

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