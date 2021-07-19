В Индии создали робота-официанта, который развлекает клиентов

Робот Maira адаптирует свой голос под собеседника, может жать руку, кивать головой и приносить заказ

Как отмечается, робот меняет свой голос в зависимости пола своего собеседника. Например, если к Maira обращается мужчина, женщина или ребенок, то устройство адаптирует свой голос под своего собеседника.

Кроме того, робот, благодаря технологии распознавания лица, может жать руку, кивать головой и развлекать клиентов, пока они ждут свой заказ, который принесет им также робот. Он также запрограммирован "видеть, чувствовать и слышать" окружающую среду для быстрой адаптации в месте, в котором находится.

"Итак, если клиент стоит перед роботом и здоровается, устройство ответит и начнет с человеком разговор. Это первый такого типа робот в Индии", - заявил основатель компании Рама Раджу Сингам.

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Ранее сообщалось, что китайская компания UBTECH Robotics, занимающейся искусственным интеллектом и робототехникой, представила последнюю версию своего революционного двуногого робота-гуманоида Walker X. Благодаря искусственному интеллекту Walker X может взаимодействовать с людьми, подбирать предметы и избегать препятствий.