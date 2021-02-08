В Индии сошла лавина, есть погибшие и пропавшие без вести

Схождение ледника в Индии Фото из открытых источников

Власти подключили армию к преодолению последствий природного бедствия

На севере Индии состоялось схождение ледника, в результате чего 7 человек погибли и еще 125 пропали без вести. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что схождение ледника повлекло наводнение, которое снесло одну плотину и повредило еще одну. Также наблюдается значительное повышение уровня воды в реке Ришагана.

Сейчас спасатели проводят поиск тел среди завалов, грунта и камней. В то же время власти подключили армию к преодолению последствий природного бедствия.

По состоянию на вечер 7 февраля, удалось отыскать тела семи погибших, однако отмечается, что их значительно больше. Большинство пропавших без вести строили или работали на разрушенных дамбах.

Напомним, ранее в Камбодже мощное наводнение, которое вызвало постоянные дожди, унесло жизни по меньшей мере 25 жителей, а еще 37 396 человек принудительно эвакуировали.