В Индии параллельно с коронавирусом начинается эпидемия еще одной болезни

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Она получила название "черная плесень"

В Индии вместе с коронавирусом распространяется еще одна болезнь - мукоромикоз. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, недуг часто называют еще "черной плесенью". Она обычно встречается среди COVID-пациентов или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

По словам индийского врача Акши Наира, рост заболеваемости мукоромикоз может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавирусной болезни.

Следовательно, стероиды снижают воспаление в легких, однако, одновременно снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Мукоромикозом инфицируются примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.

Мукоромикоз - это заболевание, сопровождающееся некротическими поражениями в носу и на небе, вызывающими боль и лихорадку. Также возможно опухание и боль в глазах.

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Ранее сообщалось, что Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.