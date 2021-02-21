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В Индии отгрузили для Украины первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield, они уже в пути

Отгрузка вакцины CoviShield Скриншот с видео

Сейчас препарат транспортируют в Мумбаи

В Индии в городе Пуне отгрузили первую партию вакцин CoviShield (AstraZeneca), которые уже находится на пути в Украину. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что в настоящее время 500 тысяч доз препарата транспортируют в Мумбаи, после чего вакцину грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле "на днях" доставят в Украину.

Как рассказал Степанов, вакцина Oxford/AstraZeneca является совместной разработкой Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа. В Индии вакцина выпускается под названием CoviShield. Препарат переквалифицирован Всемирной организацией здравоохранения и рекомендован к экстренному использованию.

При этом стоит отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские Острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

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Напомним, в Минздраве сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине должна стартовать еще 15 февраля. Однако 16 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине не началась в установленный срок из-за проблем с логистикой. 

При этом Степанов заверил, что до конца недели Украина получит вакцину от Covid-19 AstraZeneca. Однако, этого также не произошло и министр вылетел в Индию на переговоры с Институтом сыворотки касательно поставки вакцины. 

Как известно, в конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Тогда он сделал предположение, что в пределах COVAX первой может приехать вакцина Pfizer. Тех, кому ее не хватит, хотели прививать индийской вакциной.

В то же время Кабинет министров принял постановление, которым запретил регистрацию в Украине и соответственно использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Несмотря на то, что российская сторона была готова поделиться технологией и производить вакцину в Украине.

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