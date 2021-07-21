В Индии от птичьего гриппа умер 11-летний мальчик
В начале июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем
В Индии зафиксирован случай смерти человека из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает The Times of India.
Как отмечается, о летальном случае изданию рассказали собственные источники во Всеиндийском Институте медицинских наук.
По их словам, 2 июля госпитализировали ребенка с высокой температурой и кашлем.
"Мы думали, что он болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - отметили врачи.
Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.
Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зафиксированного случая смерти из-за этого заболевания.
К слову, на днях Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила также о первом случае заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3.