В Индии от птичьего гриппа умер 11-летний мальчик

Фото из открытых источников

В начале июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем

В Индии зафиксирован случай смерти человека из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает The Times of India.

Как отмечается, о летальном случае изданию рассказали собственные источники во Всеиндийском Институте медицинских наук.

По их словам, 2 июля госпитализировали ребенка с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - отметили врачи.

Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.

Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зафиксированного случая смерти из-за этого заболевания.

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К слову, на днях Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила также о первом случае заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3.