В Индии обнаружили сразу два новых штамма коронавируса

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Сейчас индийское правительство рассматривает возможность введения ПЦР-тестов для всех приезжих из Бразилии и Южной Африки

Индийские врачи зафиксировали в стране первые случаи "южноафриканского" и "бразильского" вариантов коронавируса. Об этом пишет Reuters.

В частности, штамм из Южно-Африканской Республики обнаружили у четырех человек в прошлом месяце, а из Бразилии - в этом.

По информации властей Индии, эти штаммы могут легче инфицировать легкие человека, чем британский.

Сейчас индийское правительство рассматривает возможность введения ПЦР-тестов для всех приезжих из Бразилии и Южной Африки. Такое правило уже действует для тех, кто прилетает из Великобритании.

"Прямых рейсов из Южно-Африканской Республики и Бразилии нет, поэтому Министерство здравоохранения и Министерство гражданской авиации находятся на связи относительно шагов, которые следует предпринять по этому вопросу", - сказал министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан.

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Напомним, очередной штамм мутированного коронавируса, который "вызывает обеспокоенность", обнаружили в Великобритании. Этому штамму дали название B1525. Ученые из Эдинбургского университета нашли его во время исследования генома в 10 странах, в частности в Дании, США и Австралии.