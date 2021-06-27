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В Индии обнаружили новый опасный вирус у летучих мышей

Синьхуа

Смертность от него составляет от 65 до 100%, утверждают ученые

В Индии у летучих мышей обнаружили новый вирус, который очень опасен для человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном индийским советом медицинских исследований и Национального институтом вирусологии, сообщает Times of India

Как отмечается, смертельный для человека вирус Нипах (Nipah virus) впервые он был обнаружен у двух видов летучих мышей в Махараштре учеными из Национального института вирусологии в Пуне (Индия).

Вирус известен тем, что обычно появляется у летучих мышей, но передается человеку. Всемирная организация здравоохранения включила его в первую десятку самых опасных вирусов. Впервые он был зарегистрирован в индийском штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а позже в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

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Вирус передается людям через фрукты, на которые попала слюна больного животного. От него нет лекарств или вакцины, а уровень смертности очень высок. Исследователи отмечают, что смертность от него составляет от 65 до 100%.

С весны 2020 года исследователи с помощью сетей поймали 65 летучих мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, которые обитают в Махабалешваре, штате Махараштра. В результате они обнаружили у них положительный результат на РНК NiV и антитела к вирусу Нипах.

"Вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин / противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", - говорится в исследовании.

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Ученые отмечают, что это открытие нужно изучать, так как животных было поймано мало для более тщательных анализов.

Напомним, ранее в Малайзии ученые обнаружили ранее неизвестный коронавирус, который передается от собак к человеку.

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