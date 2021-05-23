В Индии обнаружили более 8,8 тысячи случаев заражения "черным грибком"

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Ранее власти страны уже объявили эпидемию мукоромикоза

В Индии зафиксировано более 8 800 случаев мукоромикоза - это инфекция, вызываемая разнообразными видами грибков. Об этом сообщает BBC.

Обычно редкая инфекция, которая называется мукоромікоз, имеет уровень смертности 50%, часть пациентов удается спасти лишь путем удалением глаза.

На протяжении последних месяцев в Индии случались тысячи случаев этой инфекции, касающиеся тех, кто выздоровел от COVID-19. Врачи говорят, что существует связь со стероидами, которые используются для лечения коронавірусної болезни и заражениями мукоромікозом.

Врачи сообщили, что заболевание обычно происходит через 12-18 дней после выздоровления от COVID-19.

Западные штаты Индии Гуджарат и Махараштра сообщили о более чем половине зарегистрированных случаев мукоромикоза. Еще не менее 15 штатов сообщили об от восьми до 900 случаев.

После увеличения числа случаев мукоромикоза в 29 штатах Индии может быть объявлено состояние эпидемии.

Только что открытые отделения для лечения пациентов, страдающих этой болезнью, по всей стране быстро пополняются, утверждают индийские врачи.

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Ранее сообщалось, что на фоне сложной ситуации с коронавирусом COVID-19 власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили эпидемию мукормикоза.