В Индии на берег реки Ганг вынесло тела по меньшей мере 40 человек

Массовая кремация людей, умерших от COVID-19 REUTERS

Многие люди в Индии не имеют достаточно денег, чтобы похоронить своих родственников, умерших от COVID-19

На севере Индии на берегах реки Ганг нашли по меньшей мере 40 человеческих тел, вполне вероятно, что это могут быть лица, которые умерли от коронавируас COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, тела обнаружили вблизи границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш. Некоторые СМИ заявляют о 100 телах, чье состояние свидетельствует о том, что они могли находиться в реке несколько дней.

По словам местного чиновника Ашока Кумара, есть вероятность того, что эти тела вышли из Уттар-Прадеш. Он также заявил, что останки будут захоронены или кремированы.

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Также известно, что тела были раздутыми и частично сгорели, поэтому, возможно, они попали в реку в рамках практики кремирования жертв коронавируса вдоль реки Ганг в штате Уттар-Прадеш.

Как отметили местные жители и журналисты, из-за дефицита древесины для кремации и роста расходов, связанных с похоронами, некоторые семьи не имеют другого выбора, как положить тела близких людей, которые умерли от коронавируса, прямо в реку.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский издал указ, что Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса.