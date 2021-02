В Индии ледник вызвал масштабный потоп, 150 человек пропали без вести

Потоп возник в результате повреждения плотины "Риши Ганга"

На севере Индии в штате Уттаракханд сошел ледник, который вызвал масштабный потоп, еще более сотни человек пропали без вести. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел примерно в 8-9 часов утра по местному времени (4-5 утра по Киеву). Отмечается, что потоп возник в результате повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

По предварительной информации, жертвами инцидента могли стать от 100 до 150 человек. В частности, под угрозой оказались 150 рабочих, работавших на проекте плотины "Риши Ганга". Представители энергетического проекта сообщили, что не могут связаться с сотрудниками длительное время.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y