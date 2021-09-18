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В Индии ко дню рождения премьер-министра сделали рекордное количество прививок

Фото из открытых источников

Это будет "золотой главой вписанной в историю страны и мира"

В Индии в пятницу, 17 сентября, в день рождения премьер-министра Нарендры Моди, сделали прививки против коронавируса 25 млн человек, что является рекордом для страны. Об этом сообщает AP.

По словам министра здравоохранения Мансуха Мандавії, этот день будет "золотой главой вписан в историю страны и мира".

В Минздраве страны отметили, что общее количество сделанных прививок в стране превысило 790 миллионов.

В частности в Индии, население которой составляет около 1,4 миллиарда, более 62% взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, а около 21% прошли полный курс вакцинации.

В свою очередь в Минздраве заявили, что его цель - ввести более 1 млрд доз вакцины к середине октября.

Как известно, ежесуточно в Индии регистрируют более 30 тысяч новых случаев COVID-19.

Сейчас общее количество случаев инфицирования в стране превысило 33 миллиона, умерло 444,5 тысячи человек.

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Напомним, ранее мы писали, что экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрило вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 66,6%.

 
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