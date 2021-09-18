В Индии ко дню рождения премьер-министра сделали рекордное количество прививок

Это будет "золотой главой вписанной в историю страны и мира"

По словам министра здравоохранения Мансуха Мандавії, этот день будет "золотой главой вписан в историю страны и мира".

В Минздраве страны отметили, что общее количество сделанных прививок в стране превысило 790 миллионов.

В частности в Индии, население которой составляет около 1,4 миллиарда, более 62% взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, а около 21% прошли полный курс вакцинации.

В свою очередь в Минздраве заявили, что его цель - ввести более 1 млрд доз вакцины к середине октября.

Как известно, ежесуточно в Индии регистрируют более 30 тысяч новых случаев COVID-19.

Сейчас общее количество случаев инфицирования в стране превысило 33 миллиона, умерло 444,5 тысячи человек.

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Напомним, ранее мы писали, что экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрило вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 66,6%.