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В Индии и Уганде обнаружили поддельную вакцину Covishield, - ВОЗ

Фото из открытых источников

Дозы поддельных препаратов были изъяты властями с июня по август

Всемирная организация здравоохранения заявила про обнаружение поддельных версий вакцины Covishield в Индии и Уганде. Об этом сообщил Independent.

Как отмечается, дозы поддельных препаратов были изъяты властями с июня по август.

Официального комментария относительно этого события от правительства Индии не было, однако в местном Минздраве проводят проверку.

"Флакон с поддельной вакциной Covishield, обнаруженный в Уганде, представлял собой лекарственную форму объемом 5 мл, содержащую 10 доз. У него был номер партии 4121Z040 и фальсифицированный срок годности до 10 августа", - сообщили в ВОЗ.

Как известно, Covishield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca, которую там используют. Было введено 486 миллионов доз этой вакцины. Также Covishield поставляли в страны Азии, Африки и Южной Америки.

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Напомним, что ранее в Китае аферист подделал оригинальную упаковку вакцины от коронавируса и создал более 58 тысяч собственных смесей. Под видом вакцины от коронавируса мужчина продавал физиологический раствор и минеральную воду.

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