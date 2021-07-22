В Индии 45 тысяч человек заразились " черным грибком — - до недавнего времени это была редкая инфекция

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Общая смертность от мукормикоза составляет 50%

В Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев заражения "черным грибком" - мукормикозом - за последние два месяца. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии и государственного министерства здравоохранения Бхарати Правин Павар.

Отмечается, что число заражений достигло пика в мае и июне и с тех пор существенно снизилась.

Согласно правительственным данным, наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в штате Махараштра - 9 348.

Бхарати Правин Павар заявила, что более 4 200 человек умерли от недуга.

Отметим, что мукормікоз - очень редкая инфекция. Она вызвана воздействием слизистой плесени, которая обычно случается в почве, растениях, навозе и гнилых фруктах и овощах. Мукормікоз поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с сильным иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ / Спидом. Единственным лекарством, эффективным против грибковой инфекции, является противогрибковая внутривенная инъекция, которая стоит 3500 рупий (48 долларов США) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель.

Общая смертность от мукормикоза составляет 50%.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировано более 8800 случаев мукормикоза-это инфекция вызывается различными видами грибков.