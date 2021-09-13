В Иерусалиме юноша с ножом напал на прохожих: Два человека ранены

Состояние двух 16-летних пострадавших оценивается как средней степени тяжести

В столице Израиля Иерусалиме юноша совершил вооруженное нападение на прохожих, в результате чего двое подростков получили ножевые ранения. Об этом сообщает Vesty.co.il.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 13 сентября, возле центрального автовокзала города.

Двум 16-летним пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в местную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Бойцы пограничной полиции, патрулировавшие район автовокзала, начали преследование террориста и открыли по нему огонь. Злоумышленника удалось нейтрализовать. Личность нападавшего установлена, это 17-летний палестинец, проживающий в районе Хеврона.

Кроме того, у правоохранителей возникло подозрение, что юноша может иметь при себе взрывное устройство. Поэтому для осмотра были вызваны сапёра полиции.

Сейчас ведется активный поиск возможных сообщников нападавшего.

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Напомним, ранее в Ровно задержали 15-летнего парня, который напал на 42-летнюю прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину. Во время нападения рядом также был его брат-близнец.