В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
Сейчас известно о шести полицейских среди пострадавших
В Восточном Иерусалиме машина протаранила толпу, сообщает The Times of Israel.
Как отмечается, наезд состоялся у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра.
Местная полиция информирует, что в результате инцидента травмы получили несколько человек. Сейчас в частности известно о шести полицейских среди пострадавших.
Большинство из них госпитализировали с легкими травмами. Только у одного правоохранителя диагностировано ранение средней тяжести.
При этом добавляется, что наезд произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.
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Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.
Напомним, ЧП произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.