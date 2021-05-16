В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Сейчас известно о шести полицейских среди пострадавших

Как отмечается, наезд состоялся у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра.

Местная полиция информирует, что в результате инцидента травмы получили несколько человек. Сейчас в частности известно о шести полицейских среди пострадавших.

Большинство из них госпитализировали с легкими травмами. Только у одного правоохранителя диагностировано ранение средней тяжести.

При этом добавляется, что наезд произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.

Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.

Напомним, ЧП произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.