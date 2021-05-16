live
Новости » Мир Читати новину українською

В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

The Times of Israel

Сейчас известно о шести полицейских среди пострадавших

В Восточном Иерусалиме машина протаранила толпу, сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, наезд состоялся у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра.

Местная полиция информирует, что в результате инцидента травмы получили несколько человек. Сейчас в частности известно о шести полицейских среди пострадавших.

Большинство из них госпитализировали с легкими травмами. Только у одного правоохранителя диагностировано ранение средней тяжести.

При этом добавляется, что наезд произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.

Новости по теме: Папа Франциск призвал Израиль и Палестину "остановить шум оружия"

Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.

Напомним, ЧП произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве на одной из центральных улиц ограничивают движение транспорта до конца июня В Киеве начался сезон работы фонтанов В Киеве улицу залило кипятком: Без воды остались 4 дома Завтра в Киеве и Николаевской области состоится пробное ВНО: Что нужно знать

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |