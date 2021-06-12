В Харькове подросток жестоко избил девушек на глазах у сверстников

МВД

Геращенко заявил, что с инцидентом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд

В Харькове 16-летний подросток жестоко избил девушек на глазах у сверстников. Видео инцидента обнародовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"16-летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться из-за жестокого избиения девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость", - написал Геращенко.

По его словам, с инцидентом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд.

В то же время замглавы МВД вдался в вопрос относительно других подростков: "почему его не остановили присутствующие во время инцидента сверстники?"

Новости по теме: В Днепре мужчина избил мальчика на детской площадке, потому что тот поссорился с его сыном

Ранее сообщалось, что суд отправил за решетку водителя, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пешеходу в Киеве.