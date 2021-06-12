В Харькове подросток жестоко избил девушек на глазах у сверстников
Геращенко заявил, что с инцидентом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд
В Харькове 16-летний подросток жестоко избил девушек на глазах у сверстников. Видео инцидента обнародовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"16-летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться из-за жестокого избиения девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость", - написал Геращенко.
По его словам, с инцидентом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд.
В то же время замглавы МВД вдался в вопрос относительно других подростков: "почему его не остановили присутствующие во время инцидента сверстники?"
Ранее сообщалось, что суд отправил за решетку водителя, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пешеходу в Киеве.