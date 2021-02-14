В Гвинее впервые за пять лет от Эболы начали умирать люди

В Гвинее началась эпидемия Эболы Фото из открытых источников

Эпидемию уже объявили в префектуре Нзерекоре и в районе Гуеке на юго-востоке страны

Правительство африканского государства Гвинея заявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Там впервые с 2016 года зарегистрировали случаи смерти после заражения вирусом. Об этом сообщают Guinee114 и ВВС со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи Сакобу Кейта.

Отмечается, что еще в конце января на юго-востоке Гвинеи у границы с Либерией от вируса Эбола умер человек. После похорон 1 февраля у собравшихся на церемонии появились симптомы заболевания: диарея, тошнота, жар и кровотечение. Позже анализы больных подтвердили у них наличие геморрагической лихорадки Эбола.

В связи с этим эпидемию объявили в префектуре Нзерекоре и в районе Гуэке на юго-востоке страны.

Также представитель Всемирной организации здравоохранения Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал Гвинее как можно скорее оказать помощь. Он подчеркнул, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от вируса для доставки препарата нуждающимся.

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Напомним, несколько месяцев назад в Демократической Республике Конго началась одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. По состоянию на сентябрь общее количество заболевших в стране превысило сотню человек.