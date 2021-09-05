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В Гвинее произошла попытка госпереворота: На улицах столицы стрельба

Президент Гвинеи Альфа Конде Фото из открытых источников

Попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии

Сегодня утром, 5 сентября, в Гвинее произошла попытка государственного переворота. Об этом сообщает Jeune Afrique.

Согласно сообщению, около 08:00 по местному времени (11:00 по Киеву) возле президентского дворца началась интенсивная стрельба, и попытка сместить главу государства Альфу Конде.

Как отмечается, попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии, однако, официального подтверждения этих данных нет.

Кроме того, армейские подразделения перекрыли единую трассу и мост, которые ведут в правительственный квартал.

В свою очередь, очевидцы событий начали публиковать в соцсетях видео, на которых слышны выстрелы из автоматического оружия. На кадрах также можно увидеть на улицах столицы Гвинеи военных с оружием и бронетехникой.

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Напомним, в апреле в Иордании арестовали нескольких членов королевской семьи и ряд высокопоставленных чиновников за заговор и попытку государственного переворота. Под домашний арест посадили бывшего принца-наследника Хамзу бен Хусейна.

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