В Гвинее произошла попытка госпереворота: На улицах столицы стрельба

Попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии

Сегодня утром, 5 сентября, в Гвинее произошла попытка государственного переворота. Об этом сообщает Jeune Afrique .

Согласно сообщению, около 08:00 по местному времени (11:00 по Киеву) возле президентского дворца началась интенсивная стрельба, и попытка сместить главу государства Альфу Конде.

Как отмечается, попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии, однако, официального подтверждения этих данных нет.

Кроме того, армейские подразделения перекрыли единую трассу и мост, которые ведут в правительственный квартал.

В свою очередь, очевидцы событий начали публиковать в соцсетях видео, на которых слышны выстрелы из автоматического оружия. На кадрах также можно увидеть на улицах столицы Гвинеи военных с оружием и бронетехникой.

ALERTE INFO - Une tentative de coup d’État est en cours en #Guinée. Des tirs nourris ont été entendus dans le quartier de la présidence à #Conakry. (Jeune Afrique)

pic.twitter.com/IiZpuS83Dr — Mediavenir (@Mediavenir) September 5, 2021

Напомним, в апреле в Иордании арестовали нескольких членов королевской семьи и ряд высокопоставленных чиновников за заговор и попытку государственного переворота. Под домашний арест посадили бывшего принца-наследника Хамзу бен Хусейна.