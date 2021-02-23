В Гвинее начали вакцинировать население от Эболы

В Гвинее началась эпидемия Эболы Фото из открытых источников

Первыми прививки получат медики и контактные лица

В Гвинее начали вакцинировать население от лихорадки Эбола. В первую очередь прививки получат люди из групп высокого риска: медики и контактные лица. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация началась в Гуеке, сельской общине в префектуре Н'Зерекоре, где 14 февраля зафиксировали первые случаи заражения. В частности, прививки начали делать через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV, которые отправила ВОЗ из штаб-квартиры в Женеве.

Новости по теме: В Конго новая вспышка лихорадки Эбола убила почти полсотни людей

"Вакцинация использует "кольцевую стратегию", когда все люди, которые контактировали с больными Еболой, получают вакцину, а также работники фронтовой и медицинской отрасли. Запуск начался прививкой медицинских работников", - отметили в ВОЗ.

Кроме того, ВОЗ организует распределение более 8500 доз вакцины от американской компании Merck. На первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь примерно 20 тысяч доз вакцин.

Новости по теме: В Швеции подозревают заражение смертельным вирусом Эбола

Напомним, 14 февраля правительство африканского государства Гвинея заявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Там впервые с 2016 года зарегистрировали случаи смерти после заражения вирусом.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценили риск передачи лихорадки Эбола в Гвинее как "очень высокий" и предупредили о возможности распространения болезни на другие страны.