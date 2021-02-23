В Гвинее начали вакцинировать население от Эболы
Первыми прививки получат медики и контактные лица
В Гвинее начали вакцинировать население от лихорадки Эбола. В первую очередь прививки получат люди из групп высокого риска: медики и контактные лица. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.
Вакцинация началась в Гуеке, сельской общине в префектуре Н'Зерекоре, где 14 февраля зафиксировали первые случаи заражения. В частности, прививки начали делать через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV, которые отправила ВОЗ из штаб-квартиры в Женеве.
"Вакцинация использует "кольцевую стратегию", когда все люди, которые контактировали с больными Еболой, получают вакцину, а также работники фронтовой и медицинской отрасли. Запуск начался прививкой медицинских работников", - отметили в ВОЗ.
Кроме того, ВОЗ организует распределение более 8500 доз вакцины от американской компании Merck. На первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь примерно 20 тысяч доз вакцин.
Напомним, 14 февраля правительство африканского государства Гвинея заявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Там впервые с 2016 года зарегистрировали случаи смерти после заражения вирусом.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценили риск передачи лихорадки Эбола в Гвинее как "очень высокий" и предупредили о возможности распространения болезни на другие страны.