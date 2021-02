В Гватемале проснулся вулкан и выбросил трехкилометровый столб пепла. Видео

В районе вулкана, активность которого продолжается уже несколько дней, слышны взрывы

В Гватемале проснулся вулкан Пакая, и уже в течение нескольких дней продолжается его извержение. Об этом сообщает Explica.

Как отмечается, по данным гватемальского Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, пепел видно на высоте 3-3,2 км над уровнем моря. Очевидцы увидели облако пепла в 66 км к северу.

Также в районе вулкана слышны взрывы. Его активность продолжается уже несколько дней.

Представители Института рассказали, что в вулкане может начаться мощное извержение. Местные власти рекомендуют авиакомпаниям обходить районы вокруг вулкана.

Ever wanted to see an actual volcano erupt? Well, this destination might be for you. Guatemala is home to at least 37 spectacular volcanos. pic.twitter.com/kHukYFNyga