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В Гватемале проснулся вулкан и выбросил трехкилометровый столб пепла. Видео

Вулкан Пакая. Гватемала Википедия

В районе вулкана, активность которого продолжается уже несколько дней, слышны взрывы

В Гватемале проснулся вулкан Пакая, и уже в течение нескольких дней продолжается его извержение. Об этом сообщает Explica.

Как отмечается, по данным гватемальского Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, пепел видно на высоте 3-3,2 км над уровнем моря. Очевидцы увидели облако пепла в 66 км к северу.

Также в районе вулкана слышны взрывы. Его активность продолжается уже несколько дней.

Представители Института рассказали, что в вулкане может начаться мощное извержение. Местные власти рекомендуют авиакомпаниям обходить районы вокруг вулкана.

Справка:

Вулкан Пакая – действующий вулкан на территории Гватемалы, один из активнейших вулканов на планете.

Высота над уровнем моря – 2552 метра. Находится к югу от столицы страны – города Гватемала, у побережья озера Аматитлан.

С начала XVI столетия, когда начали вестись наблюдения за вулканической активностью – и вплоть до начала XIX века, в течение всего колониального периода, было зарегистрировано 23 мощных извержения Пакаи. Затем вулкан "молчал" на протяжении примерно 150 лет, вплоть до 1965 года, когда снова произошло мощное извержение.

Самое первое извержение произошло примерно 23 тыс. лет тому назад.

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Напомним, в конце января на индонезийском острове Ява вулкан Мерапи начал извергать смесь из раскаленных скальных обломков и пепла. Уровень опасности оценивали как второй, поэтому людям не советовали находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.

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