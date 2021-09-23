В Гватемале произошло извержение вулкана: Возможна эвакуация населения

Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы

В Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Об этом сообщает ABC.

Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.

Новости по теме: В Японии в результате извержения подводного вулкана появился новый остров

Напомним, ранее на испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. На острове пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.