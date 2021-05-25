В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой почти 5

Тбилиси, Грузия Фото из открытых источников

Толчки зафиксировали неподалеку от поселка Казбеги, они могли ощущаться и в Тбилиси

На севере Грузии произошло землетрясение средней силы - магнитудой почти 5. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Согласно сообщению, в Национальном центре сейсмического мониторинга заявили, что толчки зафиксировали в 01:43 25 мая неподалеку от поселка Казбеги, в регионе Мцхета-Мтианети. Магнитуда составляла 4,9.

"Землетрясение было хорошо ощутимым недалеко от эпицентра, но этот поселок не такой, чтобы там могли быть разрушения", - рассказала специалист центра в интервью Общественному вещателю.

Также она добавила, что эти толчки могли ощущаться и в Тбилиси, но их сила была совсем незначительной, чтобы повлечь какие-то серьезные последствия.

Напомним, ранее на территории Румынии произошло землетрясение, который почувствовали и в Одесской области. Источник землетрясения находился в районе гор Вранча, 130 км от границы с Украиной, на глубине 75 км. По классификации землетрясение относилось к ощутимым, однако не несло угрозы для населения. Интенсивность колебаний земной коры достигала 4,6.