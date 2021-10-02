В Грузии задержали хозяина квартиры, где скрывался экс-президент Саакашвили

Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию в тайном режиме

В столице Грузии Тбилиси вместе с бывшим президентом Михеилом Саакашвили был задержан еще один мужчина. Им оказался хозяин квартиры, в которой скрывался экс-президент. Об этом информирует "Эхо Кавказа".

"Кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили МВД Грузии задержало хозяина квартиры, в которой скрывался политик. Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.