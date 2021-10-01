В Грузии задержали экс-президента Михеила Саакашвили, - премьер

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили Facebook/Михеила Саакашвили

По его словам, правоохранители владели информацией о его передвижении

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили. Об этом сообщил Interpressnews.

"Наши правоохранители осуществили задержание Саакашвили, который находился в розыске, на самом высоком уровне", - отметил премьер.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

"Этот процесс был под полным контролем. Были приняты соответствующие меры, ведомства действовали скоординировано, и было выбрано такое время и место, чтобы для его ареста были минимальные помехи", - подчеркнул Гарибашвили.

Как известно, представители правящей партии Грузии, как и министерство внутренних дел, отрицали информацию о том, что экс-президент якобы уже в стране.

Новости по теме: Грузинский суд дал добро на арест лидера партии Саакашвили

Напомним, что ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он опубликовал приобретенные билеты на 2 октября на свое имя и на имя матери Гиули Аласания.

Также Саакашвили разместил в Facebook видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми.

В ответ на это, в правительстве Грузии пообещали, что он будет арестован в ту же минуту, как "встанет на грузинскую землю".