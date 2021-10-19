В Грузии врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили REUTERS

Госпитализация экс-президента Грузии нужна с профилактической целью

Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает "Грузия Online".

Консилиум рекомендует поместить его в клинику для интенсивного наблюдения.

"Мы подняли вопрос о т. н. профилактической госпитализации, и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должен состояться в ближайшее время", – сказал один из членов врачебного консилиума Зураб Пагава.

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Как сообщалось ранее, в Грузии требуют освободить Саакашвили после сообщений об ухудшении здоровья экс-президента. Некоторые участники стихийной акции призвали политика прекратить голодовку. В их числе был брат Саакашвили.