В Грузии возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей

Эхо Кавказа

В высокогорном регионе Тушетии застряли люди из-за поврежденных оползнями дорог

В высокогорном регионе Тушетии (Грузия) восстановился процесс эвакуации туристов и местных жителей. Об этом сообщил "Эхо Кавказа".

Как отмечается, еще 50 человек были перевезены вертолетом управления пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в аэропорт Телави.

"Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет осуществлено еще два полета. Жителей и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их вывозят вертолетом", - заявил губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

Известно, что 24 сентября оползни повредили автомобильную дорогу в Тушетии, из-за чего в высокогорном регионе застряли группы туристов, в том числе иностранных, и местные жители, которые не могут выехать по своим делам.

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Напомним, что ранее из аэропорта Кабула вылетел гражданский самолет, на борту которого находились около 100 эвакуированных граждан Украины. В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры о возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Самолет с людьми приземлился в Киеве. Эвакуационный рейс доставил в Украину из Афганистана более 90 человек, среди которых украинцы и иностранные граждане.