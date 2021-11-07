В Грузии во время акции протеста сторонников Саакашвили умер человек

В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится экс-президент страны Саакашвили, проходит акция в его поддержку https://twitter.com/jelger

Также сообщается о нескольких задержаниях

Во время вечерней акции оппозиции под тюрьмой в Рустави, где находится экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, двух человек задержали за провокационное поведение и один мужчина умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Задержание в полиции объяснили тем, что эти двое граждан были в нетрезвом состоянии и оскорбляли окружающих. Есть свидетельства о том, что они якобы нецензурно ругались в адрес основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Гарибашвили и других представителей власти. Задержание сопровождалось стычкой полиции с другими участниками акции.

Также сообщается, что во время происшествия у одного из протестующих, мужчины среднего возраста, случился сердечный приступ. Директор Центральной больницы Рустави сообщил СМИ, что его довезли в заведение уже мертвым.

Напомним, вечером 6 ноября оппозиция начала бессрочную акцию под тюрьмой, где держат Саакашвили, требуя перевести голодающего экспрезидента в частную клинику. В партии Саакашвили обещают, что протест будет "растущим и перманентным", а демонстранты не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили".

После основной части акции около двух десятков сторонников Саакашвили остались на ночь в палаточном городке. Около десятка из них, как сообщается, объявили голодовку.

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Ранее сообщалось, что в Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент страны Михеил Саакашвили проходит акция в его поддержку.