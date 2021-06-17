В Грузии вновь обновили правила въезда для иностранных туристов

Новое изменение правил въезда в страну будет стимулировать семейные туристические поездки, ведь одно из нововведений касается детей

Национальная администрация туризма Грузии обновила правила въезда в страну иностранных туристов. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В правительстве заявили, что новое изменение правил въезда в Грузию будет стимулировать семейные туристические поездки, ведь одно из нововведений касается детей.

Отмечается, что при прибытии из-за границы дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.

Также граждане и резиденты еще десяти стран смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов.

В список попали: Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

На третий день пребывания в стране туристам придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Отмечается, что новые правила въезда в Грузию уже вступили в действие.

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Напомним, ранее мы писали, что правительство Грузии решило с 1 июня открыть сухопутные границы страны, которые в связи с карантинными ограничениями были закрыты более года. В страну будут пускать при наличии отрицательного ПЦР-теста или свидетельства о прохождении полной вакцинации.