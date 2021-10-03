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В Грузии владельцу квартиры в которой задержали Саакашвили, предъявили обвинение

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили

 Facebook/Михеила Саакашвили

Мужчину обвиняют в сокрытии преступлений

Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
 
Мужчину обвиняют в сокрытии преступлений.

Как заявили в прокуратуре, обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений.

Однако 30 сентября он предоставил ему свою квартиру.

Отмечается, что владельцу квартиры грозит лишение свободы от 1 до 4 лет.

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Напомним, ранее мы писали, что в столице Грузии Тбилиси вместе с бывшим президентом Михеилом Саакашвили был задержан еще один мужчина. Ним оказался хозяин квартиры, в которой скрывался экс-президент.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

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