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В Грузии сообщили, куда увезли Михеила Саакашвили из тюрьмы

Михеил Саакашвили

Дополнительную информацию будут предоставлять общественности поэтапно

Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию, что Михеила Саакашвили вывезли из исправительной колонии и доставили в тюремную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы.

"С целью недопущения ухудшения состояния здоровья и в связи с повышенной опасностью заключенного Михаила Саакашвили перевели из 12-го исправительного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Дополнительную информацию будем предоставлять общественности поэтапно", - говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что бывшего президента Грузии Саакашвили вывезли из пенитенциарного учреждения в неизвестном направлении. Предполагалось, что Саакашвили перевезли в Горийский военный госпиталь, который оснащен современной медицинской техникой. К слову, родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

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