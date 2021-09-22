В Грузии сильные дожди затопили Батуми: Под водой машины и первые этажи домов
Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам
В Грузии сильный дождь затопил улицы курортного города Батуми. Об этом сообщил информационный портал "Новости-Грузия".
Как отмечается, особенно сложное положение наблюдается на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий.
Также повреждены были дворы жилых домов и корпуса автомобилей.
Сейчас осложнилось движение транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам.
Известно, что сегодня на рассвете, около 4 утра, особенно усилился дождь.
Также на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которые срочно нуждались в помощи.
С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.
"В эти минуты продолжаются работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высок. Также очищают сток в море", – заявили в местном Водоканале "Батумис цкали".
Напомним, что ранее в Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор, а частные дома залило нечистотами.
Местами потоком фактически размыло землю, и образовались небольшие ямы.