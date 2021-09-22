В Грузии сильные дожди затопили Батуми: Под водой машины и первые этажи домов

Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам

В Грузии сильный дождь затопил улицы курортного города Батуми. Об этом сообщил информационный портал "Новости-Грузия".

Как отмечается, особенно сложное положение наблюдается на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий.

Также повреждены были дворы жилых домов и корпуса автомобилей.

Сейчас осложнилось движение транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам.

Известно, что сегодня на рассвете, около 4 утра, особенно усилился дождь.

Также на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которые срочно нуждались в помощи.

С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.

"В эти минуты продолжаются работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высок. Также очищают сток в море", – заявили в местном Водоканале "Батумис цкали".

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Напомним, что ранее в Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор, а частные дома залило нечистотами.

Местами потоком фактически размыло землю, и образовались небольшие ямы.