В Грузии Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении

Михеил Саакашвили. Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Предполагается, что политика перевезли в Горийский военный госпиталь, который оснащен современной медтехникой

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении. Об этом заявила мать политика Гиули Аласания, передает "Грузия-Online".

Согласно сообщению, изначально над пенитенциарным учреждением появился вертолет, позже оттуда выехали две бронированные автомашины.

Предполагается, что Саакашвили перевезли в Горийский военный госпиталь, который оснащен современной медицинской техникой.

Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

К слову, сегодня личный врач экс-президента заявил, что консилиум докторов, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Михеаил Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.



"Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику", — рассказал Николоз Кипшидзе.

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Напомним, ранее мы писали, что находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на помощь врачей. Это произошло после того, как ему разрешили возобновить полноценное общение с адвокатом.

К слову, накануне врач бывшего президента Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили, который 38-й день продолжает голодовку в тюрьме, критическое.