В Грузии пройдут военные учения Agile Spirit 2021: Украина примет участие

Военные учения Agile Spirit в 2019 году

Всего в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих

В Грузии с 26 июля по 6 августа состоятся многонациональные военные учения Agile Spirit 2021, включая Украину. Об этом сообщает пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США .

"Это 10-е учение Agile Spiri. Впервые они проводились в Грузии в 2011 году и представляют собой ежегодные учения морской пехоты США в Европе и грузинскими вооруженными силами", - отмечается в пресс-релизе.

В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 союзных и партнерских сил следующих стран: Грузия (принимающая сторона), Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, США, Канада, Италия и Азербайджан.

Учения будут проходить на уровне бригады и содержать в себе совместные действия многонациональных подразделений с боевой стрельбой в составе батальонов.

"Agile Spirit 2021 повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров", - подчеркнули американские военные.

Новости по теме: Самые масштабные за последние 20 лет учения Sea Breeze-2021 завершились

Напомним, вчера, 19 июля, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Львовщине начались многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021".