В Грузии произошло землетрясение

Фото из открытых источников

Магнитуда подземных толчков составила 3,2 балла

Сегодня, 21 ноября утром в юго-восточной части Грузии произошло землетрясение. Об этом говорится в данных Национального центра сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 07:48 по тбилисскому времени (05:48 по киевскому) в 51 километре от Тбилиси.

Известно, что источник землетрясения находился в селе Земо-Карабулахи Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).

Известно, что гипоцентр землетрясения был на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Напомним, ранее в турецкой провинции Кония, что в центральной части Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера. В результате подземного толчка были разрушены по меньшей мере два заброшенных здания.