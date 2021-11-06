В Грузии проходит митинг в поддержку Саакашвили: Властям выдвинули ультиматум
Протестующие требуют, чтобы грузинские власти в течение 24 часов перевели экс-президента из тюрьмы в гражданскую клинику
В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент страны Михеил Саакашвили проходит акция в его поддержку. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".
Отмечается, что на акции лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику.
По его словам, в противном случае в понедельник, 8 ноября, будет объявлен большой митинг в поддержку экс-президента.
"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", - сказал Мелиа.
Подчеркивается, что участники акции начали устанавливать палатки возле Руставской тюрьмы. Они собираются ночевать в них до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагает власть.
По данным телеканала, в акции принимают участие несколько сотен человек.
Кроме этого, во время митинга одному из протестующих стало плохо. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая помощь.
Причина его смерти пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал обращение к депутатам Верховной Рады Украины, в котором рассказал о своем состоянии и причинах поездки в Грузию. Бывший президент Грузии подчеркнул, что считает себя "личным узником Путина".