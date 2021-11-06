В Грузии проходит митинг в поддержку Саакашвили: Властям выдвинули ультиматум

В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится экс-президент страны Саакашвили, проходит акция в его поддержку

Протестующие требуют, чтобы грузинские власти в течение 24 часов перевели экс-президента из тюрьмы в гражданскую клинику

В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент страны Михеил Саакашвили проходит акция в его поддержку. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2" .

Отмечается, что на акции лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику.

По его словам, в противном случае в понедельник, 8 ноября, будет объявлен большой митинг в поддержку экс-президента.

"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", - сказал Мелиа.

Подчеркивается, что участники акции начали устанавливать палатки возле Руставской тюрьмы. Они собираются ночевать в них до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагает власть.

По данным телеканала, в акции принимают участие несколько сотен человек.

Кроме этого, во время митинга одному из протестующих стало плохо. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая помощь.

Причина его смерти пока не сообщается.

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