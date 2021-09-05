В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

Фото из открытых источников

Он был членом домика Волки и активным участником пластовых мероприятий и лагерей

В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист Петр Борис. Об этом на странице в Facebook сообщает Национальная скаутская организация "Пласт", членом которой был погибший.

"С глубокой печалью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса... Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (с грузинской - "Белая гора") в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Высота - 4852 М. погиб после завершения восхождения", - говорится в публикации.

Жена Петра Бориса Юлиана сообщила, что во вторник, 7 сентября, возможен парастас, а на 11 сентября планируется вечер памяти.

Сейчас родные организуют перевозку тела Петра Бориса в Украину.

Как сообщалось ранее, трое украинских альпинистов пострадали из-за схода лавины на горе Казбек. Для эвакуации привлекали вертолет Грузии.