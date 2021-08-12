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В Грузии останавливают работу общественного транспорта из-за вспышки COVID-19

Фото из открытых источников

Ограничения не будут применять к междугородному транспорту

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 власти Грузии решили на три недели остановить работу общественного транспорта. Об этом сообщает Эхо Кавказа

Согласно сообщению, глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе заявил, что ограничения вводят на период с 14 августа по 4 сентября. 

Кроме этого, в стране запрещено проведение массовых мероприятий: концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Также приостановят работу детские развлекательные центры.

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Как отмечается, в стране ограничат работу ресторанов и кафе, теперь они будут работать только до 23:00 (действующее ограничение - до 24:00).

В то же время правительство рекомендовало государственным ведомствам и частным компаниям максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

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Напомним, с 10 августа в Грузии из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 снова начало действовать распоряжение об обязательном ношении защитных масок как в помещениях, так и на улице. 

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