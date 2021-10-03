В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили

Тбилиси, Грузия Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в органы самоуправления 2021 года по результатам обработки почти всех протоколов. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным ЦИК, из 3743 избирательных участков голоса подсчитаны на 3740 участках, поэтому распределение голосов уже существенно не изменится.

Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили - 30,7%.

На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 7,79%. Четвертой стала партия "Лело для Грузии" - 2,71%. Остальные партии набирают менее 2% голосов.

Результат выборов является вполне приемлемым для действующей власти. По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

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Накануне грузинские телеканалы сразу после завершения голосования на местных выборах обнародовали данные экзит-полов, по которым на выборах лидирует руководящая партия страны"Грузинская мечта".