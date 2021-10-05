В Грузии на металлургическом заводе произошел взрыв, один человек погиб

По предварительным данным, во дворе взорвался неопределенный предмет

На территории металлургического завода в грузинском городе Рустави произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на данные телеканала "Рустави-2".

Как отмечается, в результате взрыва погиб 60-летний работник предприятия.

На заводе заявили, что взрыв произошел не в процессе производства, а во дворе взорвался неопределенный предмет.

"На территории предприятия взорвалась установка неизвестного происхождения, но это внешняя территория, а не цех. Начато расследование, нам важно выяснить, что произошло", - заявила менеджер по связям с общественностью завода Саломе Чхеидзе.

Известно, что металлургический завод Рустави производит стальные трубы и арматуру.

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