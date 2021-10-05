В Грузии на металлургическом заводе произошел взрыв, один человек погиб
По предварительным данным, во дворе взорвался неопределенный предмет
На территории металлургического завода в грузинском городе Рустави произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на данные телеканала "Рустави-2".
Как отмечается, в результате взрыва погиб 60-летний работник предприятия.
На заводе заявили, что взрыв произошел не в процессе производства, а во дворе взорвался неопределенный предмет.
"На территории предприятия взорвалась установка неизвестного происхождения, но это внешняя территория, а не цех. Начато расследование, нам важно выяснить, что произошло", - заявила менеджер по связям с общественностью завода Саломе Чхеидзе.
Известно, что металлургический завод Рустави производит стальные трубы и арматуру.
Как сообщалось ранее, во вторник, 28 сентября, в шведском городе Гетеборг раздался мощный взрыв в многоэтажном жилом доме. Как минимум трое из пострадавших получили серьезные повреждения.