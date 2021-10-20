В Грузии Михеилу Саакашвили предъявили новое обвинение: Что инкриминируют

Политику инкриминируют незаконное пересечение грузинской границы

Прокуратура Грузии выдвинула бывшему президенту Михеилу Саакашвили новое обвинение - в незаконном пересечении грузинской границы во время возвращения в страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Согласно сообщению, информацию о предъявлении новых обвинений Саакашвили сообщил грузинский прокурор Арчил Кбилашвили.

"По этому делу проведены следственные действия и установлено, что Саакашвили с въездом помог Элгуджа Цомая, а затем обвинения были выдвинуты тем лицам, которые помогли ему с перемещением и не сообщили об этом правоохранителям. Все это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и добытыми доказательствами и видеоматериалами", - отметил он.

По его словам, также существуют показания Элгуджи Цомая и других свидетелей.

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Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения, и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

Впоследствии грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси, которое состоялось 1 октября. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

В начале октября стало известно, что прокуратура предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили политика на своей машине из Поти в один из поселков в регионе Самегрело.

Как известно, в Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.