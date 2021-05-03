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В Грузии из-за COVID-19 объявили выходные и прекратили работу транспорта

Грузия Freepik

Сейчас в стране фиксируют третью волну COVID-19

С понедельника, 3 мая, в Грузии из-за увеличения количества случаев коронавируса COVID-19 остановили работу муниципального транспорта, а также объявили выходные дни. Об этом сообщают Новости Грузии

Согласно сообщению, ограничение на работу городских автобусов и метро в Тбилиси будет действовать до 12 мая включительно. В то же время останавливать междугородний транспорт никто не будет. 

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Кроме этого, с 4 по 11 мая в стране объявили нерабочие дни, чтобы таким образом снизить мобильность граждан.

Как отмечается, в Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавирус. Так накануне подтвердили 988 новых случаев COVID-19, а всего с начала пандемии в стране выявили более 312 тыс. случаев заражения. 

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Напомним, ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС разрешить въезд туристам, которые полностью прошли вакцинацию сертифицированными на территории союза препаратами. 

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