В Грузии исключают обострение отношений с Украиной из-за ареста Саакашвили

Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции

Председатель парламента Грузии Каха Кучава прокомментировал дальнейшие украинско-грузинские отношения после ареста Саакашвили. По его мнению, это событие не сможет никаким образом повлиять на взаимоотношения. Об этом сообщает Interpressnews .

"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости", - сказал Кучава.

По его словам, Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции.

"Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", - добавил Кучава.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экспрезидента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе экспрезидента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.