В Грузии хакеры атаковали сайт записи на вакцинацию

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Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло

МВД Грузии начало расследование по факту кибератаки на портал регистрации вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло. С утра специальная платформа Минздрава отключена.

Некоторое время спустя ведомство заявило, что задержка связана с массированной кибератакой. В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.

МВД завело дело по статьям 285 и 286 УК Грузии - "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем", а также "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему".

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Ранее сообщалось, что один из крупнейших мировых издателей видеоигр, компания Electronic Arts подверглась хакерской атаке.