В Грузии хакеры атаковали сайт записи на вакцинацию
Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло
МВД Грузии начало расследование по факту кибератаки на портал регистрации вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло. С утра специальная платформа Минздрава отключена.
Некоторое время спустя ведомство заявило, что задержка связана с массированной кибератакой. В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.
МВД завело дело по статьям 285 и 286 УК Грузии - "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем", а также "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему".
Ранее сообщалось, что один из крупнейших мировых издателей видеоигр, компания Electronic Arts подверглась хакерской атаке.