В Греции вспыхнул новый масштабный лесной пожар: Эвакуируют людей

Сейчас огонь пытаются сдержать 71 пожарный, работают 25 пожарных машин, шесть водосборных самолетов и четыре вертолета

Отмечается, что приказ об эвакуации поступил жителям трех населенных пунктов.

Раздутый сильным ветром огонь, который вспыхнул в понедельник утром в регионе Кератея на юго-восток от Афин, быстро сжег кустарники и движется до национального парка в районе Сунион.

Ekathimerini

Отмечается, что огонь вспыхнул около 11:00 в районе Маркати.

Сейчас его пытается сдержать 71 пожарный, работают 25 пожарных машин, шесть водосборных самолетов и четыре вертолета.

Подчеркивается, что в районе пожара исчезла пожилая женщина с инвалидностью. По меньшей мере десять домов повреждены огнем.

Также прекращено движение на Старом шоссе Кератея-Лаврио.

Напомним, ранее мы писали, что на греческом острове Эвбея начался новый пожар после того, как неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса. Сейчас ее пытаются затушить четыре самолета и шесть вертолетов.