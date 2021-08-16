home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Греции вспыхнул новый масштабный лесной пожар: Эвакуируют людей

Пожары в Греции AP Photo/Michael Pappas

Сейчас огонь пытаются сдержать 71 пожарный, работают 25 пожарных машин, шесть водосборных самолетов и четыре вертолета

В Греции из-за лесного пожара в районе города Кератея на востоке Аттики жителям прислали сообщение о чрезвычайной ситуации и эвакуации. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что приказ об эвакуации поступил жителям трех населенных пунктов.

Раздутый сильным ветром огонь, который вспыхнул в понедельник утром в регионе Кератея на юго-восток от Афин, быстро сжег кустарники и движется до национального парка в районе Сунион.

Ekathimerini

Отмечается, что огонь вспыхнул около 11:00 в районе Маркати.

Сейчас его пытается сдержать 71 пожарный, работают 25 пожарных машин, шесть водосборных самолетов и четыре вертолета.

Подчеркивается, что в районе пожара исчезла пожилая женщина с инвалидностью. По меньшей мере десять домов повреждены огнем.

Также прекращено движение на Старом шоссе Кератея-Лаврио.

Новости по теме: Пожары в Греции: С острова возле Афин эвакуировали более 1000 человек, есть первые жертвы

Напомним, ранее мы писали, что на греческом острове Эвбея начался новый пожар после того, как неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса. Сейчас ее пытаются затушить четыре самолета и шесть вертолетов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Одесской области полицейское авто попало в ДТП, есть погибшие и пострадавший Во Львовской области произошло ДТП: Есть погибшие Во Львовской области произошло ДТП: Сообщается о пострадавших В Турции перевернулся автобус: Погибли по меньшей мере 15 человек

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект