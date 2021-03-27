В Греции продлили общий карантин до 5 апреля

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Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю

Правительство Греции приняло решение продлить общий карантин в стране. Он будет действовать минимум до 5 апреля. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Греции.

Решение о продлении карантина было принято властями из-за чего сохраняется в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировано 17 424 новых случая коронавируса, 290 больных скончались, госпитализированы 4 747 человек и 7 124 человек выздоровели.