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В Госдепе США призвали ЕС ускорить процесс расширения

Габриэль Эскобар Фото из открытых источников

Вашингтон видит процесс расширения ЕС более быстрым

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали Европейский Союз ускорить процесс расширения. Об этом сообщает EU Observer.

Как отмечается, к таким действиям призвал недавно назначенный исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по Юго-Центральной Европе Габриэль Эскобар.

"Вернуться 20 лет спустя и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим", - заявил он, ссылаясь на то, что в 2001 году занимал должность в Европе (с 1998 по 2001 год он выполнял ряд важных функций в Балканском регионе: возглавлял отделение посольства США в Республике Сербии, затем был заместителем руководителя американского представительства в Черногории и, наконец, главой политического отдела посольства в Сербии).

Он также подчеркнул, что Вашингтон видит процесс расширения ЕС более быстрым.

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что вопрос членства Украины в ЕС должно решиться до конца десятилетия.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим – это вопрос времени, которое должен решиться до конца текущего десятилетия", - отметили в ОПУ.

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