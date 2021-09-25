В городе Герат талибы повесили тела четырех мужчин

Повешенные якобы были причастны к похищению людей и были убиты полицией

На центральной площади афганского города Герат боевики группировки "Талибан" повесили тела четырех мужчин, якобы причастных к хищению местного жителя и его сына. Об этом сообщил AP.

Как отмечается, об инциденте рассказал владелец аптеки на центральной площади Вазир Ахмад Седики.

По его словам, талибы принесли четыре тела на главную площадь города, а затем три тела перенесли в другие части города для всеобщего обозрения.

"Талибы объявили на площади, что четверо повешенных были причастны к похищению людей и были убиты полицией. Зиулхак Джалали, назначенный талибами руководитель полиции в Герате, заявил, что члены движения "Талибан" спасли отца и сына, которых похитили четверо похитителей в ходе стрельбы. Он сказал, что похитители ранили бойца движения "Талибан", а также одного гражданского, но четверо похитителей погибли в ходе перекрестного огня", - говорится в сообщении.

Также сообщения о повешенных в Герате появились через день после публикации интервью одного из основателей движения "Талибан" и главного поборника строгого толкования исламского права Норуддина Тураби.

Как сообщалось ранее, талибы попросили дать им слово и возможность выступить перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Прошение рассматривалось девятью странами-членами организации.