В Google предупредили о новом налоге: Кому придется его платить

"Авторы YouTube, которые монетизируют свой контент, обязаны предоставить Google свои налоговые данные. Это требование касается всех партнеров независимо от того, в какой стране они проживают", - отметили в компании.

В Google призвали YouTube-блогеров как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense.

"Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%", - говорится в сообщении.

Также в компании обратили внимание, что специалисты Google и YouTube не уполномочены давать рекомендации по вопросам налогообложения, и в случае чего порекомендовали обратиться к налоговому консультанту.

С подробной инструкцией, как отправить налоговую информацию, можно ознакомиться по этой ссылке.

При этом в Google напомнили, что блогеры из Америки уже платят этот налог.

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Напомним, недавно украинская власть придумала очередную налоговую забаву - взимать налоги с потребителей электронных услуг. Речь идет о фиксированном налоге, который должны платить международные компании за предоставление электронных услуг в Украине. Иначе говоря, эти деньги будут отдавать сами украинцы за пользование Google, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix. Уже подсчитан и потенциальный профит для государственного бюджета Украины от такого нововведения - несколько миллиардов гривен в год. Больше об этом в нашем большом материале по этой ссылке.