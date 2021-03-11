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В Google предупредили о новом налоге: Кому придется его платить

Фото из открытых источников

Это может коснуться видеоблогеров со всего мира

Компания Google начнет взимать налоги США с дохода на YouTube с июня 2021 года. Это коснется видеоблогеров со всего мира - они должны будут платить налог на доходы, получаемые от просмотров контента жителями Штатов. Об этом говорится в заявлении на сайте Google в разделе поддержки пользователей.

"Авторы YouTube, которые монетизируют свой контент, обязаны предоставить Google свои налоговые данные. Это требование касается всех партнеров независимо от того, в какой стране они проживают", - отметили в компании.

В Google призвали YouTube-блогеров как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense.

"Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%", - говорится в сообщении.

Также в компании обратили внимание, что специалисты Google и YouTube не уполномочены давать рекомендации по вопросам налогообложения, и в случае чего порекомендовали обратиться к налоговому консультанту.

С подробной инструкцией, как отправить налоговую информацию, можно ознакомиться по этой ссылке.

При этом в Google напомнили, что блогеры из Америки уже платят этот налог.

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Напомним, недавно украинская власть придумала очередную налоговую забаву - взимать налоги с потребителей электронных услуг. Речь идет о фиксированном налоге, который должны платить международные компании за предоставление электронных услуг в Украине. Иначе говоря, эти деньги будут отдавать сами украинцы за пользование Google, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix. Уже подсчитан и потенциальный профит для государственного бюджета Украины от такого нововведения - несколько миллиардов гривен в год. Больше об этом в нашем большом материале по этой ссылке.

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